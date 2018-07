Contusão adia estreia de Fernando Bob na Ponte Preta

Fernando Bob estava escalado e seria titular nesta quarta-feira. A única dúvida para a confirmação seria a presença do nome do jogador do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, mas a inscrição foi regularizada na última segunda. Por conta da lesão, no entanto, ele ficará de fora.

Sendo assim, Carpegiani já definiu o time que enfrenta o Coritiba. Ele vai apostar nos jogadores que disputaram o segundo tempo da vitória sobre o Santos, no último sábado, em Campinas, com Giovanni no lugar de Everton Santos na meia e Advíncula substituindo Artur na lateral direita.

"Nós temos que repetir, dentro das possibilidades, mas temos que repetir. A equipe deve ser esta que reiniciou o segundo tempo. Pretendo manter e modificar o menos possível. O hábito da repetição é que nos dá a confiança e a convicção em campo. Vou pensar em mexer no time só em casos especiais como lesões, cansaços ou alguma deficiência técnica", avisou Carpegiani, lembrando que a Ponte ainda está perto da zona de rebaixamento do campeonato, com 10 pontos somados até agora.