Contusão afasta meia Arteta do Arenal por três semanas

Arteta sofreu a lesão muscular durante um treino da semana e nem participou do jogo contra o Manchester City. Mas a gravidade do problema só foi revelada neste domingo, durante a entrevista coletiva após a derrota. Segundo Wenger, o jogador fará exames nesta segunda-feira, mas o caso preocupa. "Devem ser pelo menos três semanas", avisou.

"É uma pena, porque ele nos dá experiência, estabilidade e conhecimento tático no meio-de-campo. Vamos sentir sua falta", disse Wenger, ao comentar o desfalque do meia de 30 anos. O técnico admitiu, inclusive, que busca um reforço para suprir a ausência. "Estamos no mercado, mas, para encontrar jogadores do calibre de Arteta em janeiro, é preciso sorte."

Com a derrota deste domingo, o Arsenal ficou em sexto lugar no Campeonato Inglês, ainda com 34 pontos, 21 atrás do líder Manchester United. Mas o time londrino está vivo na disputa do título da Liga dos Campeões da Europa - chegou às oitavas de final da competição, na qual enfrentará o Bayern de Munique em confronto que começará no dia 19 de fevereiro.