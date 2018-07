Contusão afasta Pato do Milan por até três semanas

Pato se contundiu no último sábado, durante a vitória do Milan por 3 a 0 sobre a Sampdoria, em casa. Com a lesão, o atacante brasileiro ficará fora dos jogos contra Brescia e Bologna e é dúvida para o confronto com a Roma, todos pelo Campeonato Italiano. Além disso, ele ficará fora do primeiro duelo das semifinais da Copa da Itália contra o Palermo, na quarta-feira.

Nos próximos dois jogos do Campeonato Italiano, o Milan também não poderá contar com o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, suspenso por insultar um bandeirinha. Assim, Antonio Cassano e o brasileiro Robinho deverão ser titulares no ataque nos próximos jogos.

Com a derrota do Napoli por 2 a 1 para a Udinese no domingo, o time de Milão tem seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Restam cinco rodadas para o encerramento da competição.