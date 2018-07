Contusão afasta Paulinho do Tottenham por um mês

LONDRES - O Tottenham comunicou nesta terça-feira que o volante Paulinho vai desfalcar a equipe por pelo menos quatro semanas após sofrer uma contusão no tornozelo direito. O clube londrino explicou que o brasileiro foi submetido a ressonância magnética e o exame detectou uma "lesão significativa".

Assim, Paulinho não deverá ter condições de atuar pelo Tottenham durante todo o mês de janeiro. O volante se contundiu no último durante a vitória sobre o Stoke City por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Inglês. O brasileiro foi alvo de entrada dura de Charlie Adam e precisou ser substituído durante o segundo tempo do duelo.

A lesão levará Paulinho a ficar fora do duelo desta quarta-feira com o Manchester United, pelo Campeonato Inglês, e do confronto de sábado com o rival Arsenal, pela Copa da Inglaterra. Além disso, o volante deve perder as partidas contra Crystal Palace, Swansea e Manchester City, todas válidas pelo Campeonato Inglês e marcadas para o mês de janeiro.