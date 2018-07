Contusão de Agüero pode desfazer 'quarteto fantástico'

O atacante Sergio Agüero é uma das dúvidas do ataque argentino para a partida das oitavas de final contra a Suíça, terça-feira, no Itaquerão. O atacante do Manchester City foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre a Nigéria, nesta quarta, no Beira-Rio, por causa de uma lesão muscular. Ele será avaliado nesta quinta para conhecer a gravidade da contusão.

Depois de ter tido participação discreta nas duas primeiras partidas da Argentina, Agüero apareceu pouco no jogo desta quarta-feira e não conseguiu dar mobilidade ao ataque, um pedido do treinador Alejandro Sabella.

Agüero é considerado um dos principais nomes do "quarteto fantástico", ataque formado também por Di María, Higuaín e Messi, pela facilidade de finalização e habilidade. Na Europa, ele já teve uma temporada difícil com uma longa sequência de lesões.

Sabella minimizou um eventual desfalque para os próximos jogos. "Temos atacantes para jogar da mesma maneira. Lavezzi entrou muito bem, foi muito ativo, com muita mobilidade", afirmou o treinador, referindo-se ao substituto de Agüero no jogo desta quarta-feira. Outra opção para o ataque é Palacio, que está recuperado de lesão.