Contusão deve manter Terry afastado por semanas, diz Chelsea

Terry se machucou na partida contra o Liverpool, quando voltava a jogar após cumprir suspensão de quatro jogos no Campeonato Inglês por causa de injúrias raciais proferidas no ano passado contra o zagueiro Anton Ferndinand, do Queens Park Rangers. Ele se contundiu num choque com Luis Suárez, ainda no primeiro tempo.

"Hoje, os exames de ressonância magnética no joelho direito de John Terry felizmente não mostraram danos significativos para os ligamentos cruzados", disse o Chelsea em seu site (www.chelseafc.com).

O clube disse que exames complementares serão feitos nesta semana, depois que o inchaço diminuir, para determinar quanto tempo a recuperação vai levar - "mas será uma questão de semanas, não de meses", afirmou a nota.

Havia temores de que Terry, que marcou o gol do Chelsea no empate de 1 x 1 no fim de semana, poderia ficar afastado pelo restante da temporada. Depois do jogo, ele foi visto de muletas.