Contusão sofrida por Negueba preocupa o Flamengo O Flamengo derrotou o Londrina por 1 a 0, em amistoso disputado na quinta-feira, mas deixou a partida, realizada no Estádio do Café, com uma preocupação. O meia-atacante Negueba entrou no intervalo da partida, mas precisou ser substituído após 11 minutos por conta de uma pancada no joelho esquerdo. E a sua situação preocupa o departamento médico do clube carioca.