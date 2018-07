Contusão tira alemão Ballack da Copa do Mundo

Michael Ballack, capitão da seleção alemã, não vai disputar a Copa do Mundo por conta de uma lesão no tornozelo direito. A Federação Alemã de Futebol disse nesta segunda-feira que o meio-campista de 33 anos rompeu os ligamentos durante a vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Portsmouth, sábado, na final da Copa da Inglaterra.

Veja também:

'Naturalmente estou decepcionado, mas o futebol é assim', diz Ballack

O tornozelo de Ballack está muito inchado e o jogador só terá condições de voltar aos treinamentos em, no mínimo, oito semanas. No domingo, o meia do Chelsea viajou para a Alemanha com o intuito de ser examinado por Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, médico da seleção e do Bayern de Munique.

A ausência de Ballack deixa a seleção alemã sem seu jogador mais experiente, depois do técnico Joachim Low ter convocado vários jovens atletas para o Mundial da África do Sul.

Ballack, que já disputou 98 partidas e marcou 42 gols pela seleção alemã, se machucou após entrada de Kevin-Prince Boateng, que foi convocado para defender Gana na Copa do Mundo. A seleção africana será uma das adversárias da Alemanha. Low considerou a entrada "brutal" e disse que a falta pode ter sido intencional. Pouco antes da jogada, Ballack e Boateng discutiram em campo.

Boateng nasceu em Berlim, mas decidiu defender o país do seu pai. Antes disso, porém, ele atuou em seleções de base da Alemanha. Ele passou por Hertha Berlin, Tottenham e Borussia Dortmund antes de se transferir para o Portsmouth.

Ainda incompleta, a seleção da Alemanha treina desde sexta-feira na Sicília. Sete jogadores do Bayern de Munique vão se juntar ao grupo apenas após a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, sábado, contra a Inter de Milão.