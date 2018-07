Contusão tira Miroslav Klose de jogos da seleção alemã

FRANKFURT - O atacante Miroslav Klose vai desfalcar a seleção da Alemanha nas partidas contra Áustria e Azerbaijão, válidas pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012, por conta de uma lesão nas costelas. Klose reclamava de fortes dores e um exame determinou que ele ficaria afastado dos treinos por vários dias, disse a Federação Alemã de Futebol. A Alemanha vai enfrentar a Áustria em 3 de junho e o Azerbaijão três dias depois.

Klose se machucou na vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre o Uruguai em um amistoso disputado no domingo. "É lamentável que ele vai perder os dois jogos. Ele era uma parte importante dos nossos planos para o ataque, juntamente com Mario Gomez", disse o técnico Joachim Löw.

O atacante entrou durante o segundo tempo contra o Uruguai, enquanto Gomez foi titular. Low tem geralmente preferido Klose a Gomez, quando define a escalação do ataque da Alemanha. Mas Gomez foi o artilheiro do Campeonato Alemão com 28 gols, enquanto Klose, seu companheiro de Bayern de Munique, passou a maior parte da temporada no banco de reservas. Gomez marcou um dos gols da Alemanha contra o Uruguai.

Klose já fez 61 gols em 109 jogos pela Alemanha. Seus oito gols em cinco partidas nas Eliminatórias da Eurocopa permitiram que a equipe tenha, até agora, uma campanha perfeita no Grupo A. O atacante de 32 anos está com o futuro indefinido, já que seu atual contrato com o Bayern está prestes a acabar e não foi renovado.