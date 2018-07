Contusões atormentam São Paulo antes de estreia Mantido pela diretoria, o técnico Paulo César Carpegiani poderá ter muitos problemas para escalar o São Paulo na partida contra o Fluminense, domingo, às 18h30, no Estádio de São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, os zagueiros Alex Silva e Rhodolfo, o volante Jean e o atacante Fernandinho não participaram do treino físico no CT da Barra Funda e podem desfalcar a equipe no fim de semana.