Contusões de Neymar no Barcelona contrastam com números no Santos

SÃO PAULO - Duas contusões em três meses são suficientes para que a luz de alerta se acenda em relação às condições físicas de Neymar a 55 dias da Copa do Mundo. O craque brasileiro, que perdeu oito jogos do Barcelona entre janeiro e fevereiro deste ano, deve ficar afastado de mais cinco partidas do time. Nos quatro anos e três meses em que defendeu o Santos, o jogador perdeu apenas um confronto devido a uma contusão. Na seleção brasileira, o fato nunca aconteceu.

A única contusão no Santos responsável pelo afastamento de Neymar de uma partida ocorreu em abril de 2010. À época, o jogador machucou o olho após uma queda durante a primeira final do Campeonato Paulista, contra o Santo André. Três dias depois, o craque não enfrentou o Atlético-MG na Copa do Brasil. Na decisão do estadual, porém, Neymar entrou em campo e marcou dois gols no jogo do título.

Pelo seleção brasileira, Neymar disputou as últimas 31 partidas da equipe. O último jogo do time brasileiro sem o craque foi disputado contra a Dinamarca, em maio de 2012. Na ocasião, o jogador foi liberado para jogar uma partida decisiva da Libertadores. No total, esteve presente em 47 dos 51 jogos do Brasil desde agosto de 2010, quando vestiu a camisa verde e amarela pela primeira vez. As outras ausências estão ligadas a atos de indisciplina e a convocações de jogadores que atuavam fora do futebol brasileiro.

LESÕES

A regularidade de Neymar na época em que defendia o Santos sempre foi exaltada e apontada como um dos muitos diferenciais do jogador. O fato está ligado também ao metabolismo do atleta, que consegue regenerar as microlesões musculares.

"Biologicamente ele é diferenciado, porque tem uma recuperação acelerada e alguns fatores contribuem para isso: herança genética, raça, nível de treinamento também. E tem o outro fator que eu acho que é um dos principais, é o fator emocional e psicológico dele. Ele é um cara que não se abate com a lesão", disse o fisioterapeuta do Santos, Thiago Lobo, ao site oficial de Neymar em maio de 2013.

A primeira lesão da temporada ocorreu contra o Getafe, no dia 16 de janeiro. Na ocasião, o jogador teve um entorse no tornozelo direito. O retorno deu-se exatos 30 dias depois, contra o Rayo Vallecano. O camisa 11 do Barcelona marcou um dos gols na vitória por 6 a 0. A atual contusão, que pode tirar o atletas dos gramados por até quatro semanas, ocorreu no pé esquerdo (edema no quarto metatarsiano).

O retorno do jogador deve ocorrer após a convocação para a Copa do Mundo, marcada para o dia 7 de maio. Segundo a CBF, o departamento médico do Barcelona entrou em contato com José Luiz Runco, médico da seleção. De acordo com o departamento médico do clube espanhol, o jogador ficará parado, sem atividade de impacto, de três a quatro semanas. As atividades físicas na piscina e na musculação serão mantidas.

Neymar deve entrar em campo apenas duas vezes antes da estreia do Mundial, contra a Croácia, no dia 12 de junho, na Arena Corinthians. A seleção enfrenta o Panamá, no dia 3 de junho, no Serra Dourada, e a Sérvia, no dia 6, no Morumbi. Os amistosos marcam a reta final da preparação brasileira.