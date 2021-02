Contusões impedem Mancini de escalar Corinthians 'ideal' em Bragança Paulista

Depois da temporada 2020 sem expressão, encerrada com o fraco desempenho no Campeonato Brasileiro, com o 12º lugar na classificação, o Corinthians inicia a disputa do Campeonato Paulista, às 18 horas deste domingo, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, com desfalques que impedem o técnico Vagner Mancini de escalar o seu time "ideal".

Um dos ausentes é o lateral-direito Fagner, um dos líderes do elenco. O defensor sofre com um estiramento no músculo adutor da coxa direita. O outro é o meia-atacante Luan, contratado do Grêmio há 14 meses e que ainda não justificou o alto investimento de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos ao atleta, apontado como o melhor jogador da Copa Libertadores de 2017. Ele tem dores no músculo adutor da perna direita.

Em compensação, Mancini teve uma boa notícia no treino desta sexta-feira com a participação do atacante Gustavo Mosquito, que fez exercícios no gramado e aparentou estar recuperado da pancada no joelho direito sofrida na partida contra o Vasco.

Ausente do duelo com o Internacional na quinta-feira por causa de dores no músculo posterior da coxa direita, o volante Gabriel treinou normalmente nesta sexta-feira e também poderá enfrentar o Bragantino.

Finalista nas últimas quatro edições do Paulistão, com um tricampeonato em 2017/208/2019, o Corinthians tenta atingir a marca história de cinco finais consecutivas, algo só superado pelo Santos, ao chegar em oito decisões (2009 a 2016). O time de Parque São Jorge é o maior vencedor do Estadual, com 30 taças.

BRAGANTINO

O técnico Maurício Barbieri não deu pistas de quem colocará em campo. A tendência é que dê folga para os jogadores mais desgastados, a exemplo do meia Claudinho. A partida pode servir para o Bragantino testar algumas peças como Hurtado e Leandrinho, além de escalar o experiente goleiro Júlio César.

A escalação, no entanto, ficou para minutos antes de a bola rolar. O lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Helinho devem seguir de fora, pois estão tratando suas respectivas lesões. Bruno Tubarão ainda se recupera de uma fratura no tornozelo.

No Brasileirão, o Bragantino terminou na frente do Corinthians. O time do interior ficou em décimo, com 53 pontos, contra 51 da equipe de Parque São Jorge. No Paulistão de 2020, o time de Bragança Paulista caiu diante do próprio Corinthians, nas quartas de final, com derrota por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO x CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton (Júlio César); Weverton, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Raul (Ricardo Ryller), Lucas Evangelista e Claudinho (Cuello); Artur (Leandrinho), Ytalo (Hurtado) e Vitinho. Técnico: Maurício Barbieri.

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Roni), Ramiro (Cantillo) e Cazares; Otero (Mateus Vital), Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Léo Natel (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Bragança Paulista.