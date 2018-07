Conversa no intervalo foi decisiva para vitória do Corinthians, diz Rodriguinho

O meia Rodriguinho, do Corinthians, disse nesta quinta-feira que a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro, foi decidida na conversa no vestiário, durante o intervalo. Durante a pausa os jogadores e o técnico Cristóvão Borges conversaram para arrumar falhas e ajeitar a postura para marcar em 15 minutos da etapa final todos os gols da partida.

O autor do primeiro gol, Rodriguinho, disse que o treinador corrigiu o posicionamento. "Foi uma orientação. O técnico foi muito feliz. Conseguimos colocar um ritmo melhor. A conversa no intervalo foi importante. Estamos felizes e satisfeitos pelo resultado que conseguimos", disse. Além dele, Léo Príncipe, que marcou o primeiro gol pelo profissional, e o zagueiro Vilson, também marcaram.

Rodriguinho comentou que a vitória teve importância para promover a estreia de jogadores. O atacante Gustavo e o volante Jean entraram no segundo tempo. O resultado manteve o Corinthians no G4 do Brasileiro e com chances de alcançar os líderes. O time está somente seis pontos atrás do líder Palmeiras, com quem terá confronto direto no Itaquerão, no dia 17 deste mês.

O lateral-esquerdo Uendel também afirmou que a conversa no intervalo corrigiu o time. "Falamos para trabalhar mais a bola, ter mais tranquilidade. Saímos satisfeitos, nosso segundo tempo foi muito bem. Fizemos três gols em 15 minutos. Era preciso uma vitória assim, impactante dentro de casa, para trazer nosso torcedor para o nosso lado", elogiou.