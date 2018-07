Conversas naufragam e Welliton não fica no São Paulo em 2014

SÃO PAULO - Sofrendo para reforçar o ataque para a próxima temporada, o São Paulo ainda sofrerá mais uma baixa importante. Welliton não terá seu contrato de empréstimo renovado e só uma reviravolta bastante improvável o manteria no Morumbi, como era o plano original do Tricolor.

O Spartak de Moscou, dono dos seus direitos, descarta emprestá-lo novamente e o Tricolor também não se anima a pagar os R$400 mil mensais que ele recebe dos russos - durante seu curto período no Morumbi, o São Paulo pagava metade desse valor e o Grêmio arcava com o restante. Dessa forma, o caminho natural é para que o atacante seja reintegrado à equipe russa no início do ano que vem.

Welliton fez 19 jogos e quatro gols desde que foi contratado, em agosto. Ele agradou a Muricy Ramalho, que esperava contar com seu futebol para o ano que vem e via nele qualidade para melhorar o nível do ataque, que teve desempenho pífio em 2013.

As outras opções para o setor são Luis Fabiano, Aloísio, Ademilson, Osvaldo e Silvinho. O Tricolor tenta contratar dois reforços ofensivos para 2014. Um deles é Rafael Sobis, que foi sondado através do empresário Jorge Machado. Ele repassou a consulta ao Fluminense, que ainda não se pronunciou sobre o interesse.