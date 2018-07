Convidado por Dilma, Pelé cutuca Ricardo Teixeira

Ao lado de Pelé, o ministro do Esporte, Orlando Silva disse que a presidente Dilma deseja que o Mundial tenha "a cara de Pelé". Na Copa da França, o Comitê Organizador Local (COL) ficou a cargo de Platini. Na Alemanha, com Beckenbauer. No Brasil, Pelé foi preterido, já que Ricardo Teixeira fez questão de assumir as rédeas. O posto de embaixador, dado a Pelé por Dilma, foi a forma encontrada de capitalizar a imagem do Rei do Futebol em prol do Mundial.

Em entrevista coletiva, Pelé mostrou-se chateado por não ter sido convidado por Teixeira para o sorteio das Eliminatórias, que acontecerão neste sábado, na Marina da Glória. "Só vou a uma festa se for convidado. Eu não vou na casa de ninguém se não for chamado", comentou. "A CBF tem um presidente e ele decide quem convida ou não. Se não me chamou, não vou."

No começo da semana, o presidente da CBF garantiu que Pelé havia sido convidado pela Fifa para participar do sorteio. O ex-craque vai estar na cerimônia, mas por interferência direta de Dilma. Mais tarde, o COL e a Fifa divulgaram nota parabenizando Pelé pelo cargo e revelando que, em abril, o ex-jogador foi convidado a ser uma das estrelas do sorteio. Por e-mail, teria recusado alegando outros compromissos. "O evento agora está completo", diz a nota.

Ainda em sua coletiva, Pelé foi perguntado sobre a discussão entre o presidente da CBF e um jornalista inglês, mais cedo, na Marina da Glória. Teixeira teria chamado o repórter de corrupto. "Isso não é bom para o Brasil. Infelizmente, as pessoas falam mais do que sabem. A controvérsia é desnecessária", lamentou Pelé. Depois, amenizou o discurso e fez questão de ressaltar que o presidente da CBF e do COL pode ter sido mal interpretado pela imprensa.