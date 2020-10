Tite anuncia a convocação da seleção brasileira para os jogos com a Venezuela e Uruguai

O técnico Tite anuncia nesta sexta-feira, a partir das 11h (horário de Brasília), a convocação de 23 jogadores para os jogos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Após derrotar a Bolívia e o Peru, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Venezuela no dia 13 de novembro, às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, em Montevidéu, a seleção enfrenta o Uruguai,ainda sem horário confirmado.

Como aconteceu nas primeiras rodadas das Eliminatórias, os jogos do Brasil como mandante, contra a Venezuela, terá transmissão na TV Globo e no SporTV. Já o duelo com o Uruguai, por enquanto, não haverá transmissão na TV.

No jogo passado, contra o Peru, o EI Plus acertou a compra dos direitos de transmissão da partida para o pay-per-view. E faltando menos de uma hora para o início da partida, a TV Brasil anunciou que iria transmitir a o confronto.