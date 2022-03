Convocação da seleção feminina para amistosos em abril tem duas estreantes

A seleção brasileira feminina foi convocada nesta sexta-fera para dois amistosos a serem disputados em abril. Duas estreantes foram chamadas pela técnica Pia Sundhage: a goleira Mayara, do Internacional, e a zagueira Giovanna Campiolo, do Corinthians.

As meio-campistas Ingryd, da Ferroviária, e Duda Santos, do Palmeiras, voltaram a ser chamadas, depois de terem ficado fora das últimas convocações. O Corinthians lidera o número de atletas convocadas: a goleira Letícia, a zagueira Giovanan Campiolo, a lateral-esquerda Tamires e a meio-campista Adriana.

Os dois amistosos servem de preparação para a disputa da Copa América, em julho, na Colômbia. A competição dará três vagas para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Foram 23 atletas chamadas para amistosos contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente. O duelo contra a seleção espanhola será disputado no estádio Rico Pérez, em Alicante, na Espanha. Já a partida contra as húngaras será realizada na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinata.

A seleção feminina participou do Torneio da França em fevereiro e encerrou a competição com dois empates (Finlândia) e uma derrota para as donas da casa.

Confira a lista de convocadas da seleção:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Mayara (Internacional);

Defensoras: Rafaelle (Arsenal), Giovanna Campiolo (Corinthians), Tainara (Bordeaux), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid CFF), Thais Regina (São Paulo), Letícia Santos (Frankfurt) e Fernanda Palermo (São Paulo);

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ary (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Caroline Courage), Angelina (Reign), Ingryd (Ferroviária), Luana (Paris Saint-Germain);

Atacantes: Marta (Orlando Pride), Gabi Nunes (Madrid CFF), Debinha (North Caroline Courage), Geyse (Madrid CFF) e Bia Zaneratto (Palmeiras).