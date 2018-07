Convocação da seleção sub-20 atrapalha times no Brasileirão Se a convocação da seleção principal para o amistoso contra a Colômbia, em 14 de novembro, não vai desfalcar os times na reta final do Campeonato Brasileiro, o mesmo não pode-se dizer da lista do time sub-20 que irá atuar em 7 a 9 de novembro contra o Paraguai, em Carapegua e Cuidad del Esteno, na casa do rival. No dia 10, sábado, começa a 35.ª rodada.