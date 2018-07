Convocação de Cássio deve promover estreia de Walter no Corinthians em 2017

A convocação do goleiro Cássio para a seleção brasileira deve promover uma estreia no Corinthians nesta temporada. Walter, seu reserva imediato, deve ter a oportunidade de atuar por até três jogos no Campeonato Brasileiro. Os jogos da seleção serão realizados entre os dias 10 e 14 de novembro, na Europa.

Walter deve ser titular diante do Atlético-PR (8 de novembro), Avaí (11) e Fluminense (15). Já a seleção brasileira atuará no dia 10, contra o Japão e dia 14 encara a Inglaterra, em Lille (França) e Londres (Inglaterra), respectivamente. Ambos os jogos são amistosos.

Nestas duas datas Fifa, o Brasileirão não vai parar e Walter poderá ter sua oportunidade, possivelmente, em sua despedida do clube. Ele tem proposta do São Paulo e deixou para definir seu futuro após o término do Campeonato Brasileiro.

O último jogo de Walter foi na última rodada do Brasileirão do ano passado, quando participou da derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, no Mineirão, dia 11 de dezembro. Neste ano, o goleiro teve problemas físicos no início da temporada e viu Caíque e Matheus Vidotto ganharem espaço.

Na única partida em que teria chance de jogar no ano, Walter estava machucado. Na última rodada da primeira fase do Paulista, Cássio foi poupado e o técnico Fábio Carille escalou Caíque como titular na vitória por 3 a 1 sobre o Linense.

Walter chegou ao Corinthians em 2013 e conseguiu ser titular durante boa parte da temporada passada. No total, ele disputou 55 jogos e sofreu 46 gols.