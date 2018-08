Convocação de Pedro e vaga animam Fluminense para duelo contra o América-MG

Em nono lugar no Brasileirão, com 22 pontos em 18 jogos, o Fluminense não vence há três partidas na competição, mas teve motivos para comemorar nos últimos dias. A equipe carioca vai enfrentar o América-MG, às 19 horas deste domingo, no Independência, em Belo Horizonte, embalado pela convocação de Pedro e pela vaga obtida nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Artilheiro do Brasileirão, com dez gols em 16 partidas, o centroavante contou com o reconhecimento do técnico Tite e recebeu, na sexta-feira, a primeira chamada dele para defender a seleção brasileira. O atacante de 21 anos marcou 19 vezes em 37 jogos na temporada.

Um destes gols foi marcado na última quinta-feira, pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Defensor. Em Montevidéu, Pedro encobriu o goleiro adversário e definiu a vitória por 1 a 0, que garantiu o avanço do time carioca às oitavas de final do torneio, uma vez que o Fluminense também venceu a equipe uruguaia no Maracanã, por 2 a 0.

Se na competição continental o Fluminense avançou, o momento vivido no Brasileirão é de baixa. A equipe treinada por Marcelo Oliveira vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, sequência que inclui uma derrota por 3 a 0 para o Internacional na última segunda-feira, em casa.

Por ser um confronto fora de casa contra o América-MG, é possível que Marcelo Oliveira mantenha o sistema com três zagueiros, utilizado com sucesso contra o Defensor. O treinador escalou três atacantes na derrota para o Inter, com Marcos Júnior e Júnior Dutra entre os titulares, substituídos por Matheus Alessandro e Ibañez na partida em Montevidéu.