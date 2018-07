Convocação de Rodrigo Caio faz Dorival preparar 'Plano B' para zaga do São Paulo

A convocação de Rodrigo Caio para o último jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias, contra o Chile na próxima terça-feira, trouxe mais uma preocupação para o técnico Dorival Junior na preparação do São Paulo para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para quarta.

Se Rodrigo Caio jogar contra os chilenos, é remota a possibilidade de que ele viaje a Belo Horizonte para o duelo do time tricolor. O restante do elenco viaja na terça, dia do jogo da seleção. Caso não seja utilizado pelo técnico Tite contra os chilenos, o zagueiro deve encontrar o restante do elenco na quarta.

A dúvida obriga Dorival Junior a acionar um "plano B" para a zaga tricolor, que dificilmente terá Arboleda, que também defende sua seleção nacional nas Eliminatórias. Bruno Alves é a primeira opção para a vaga do equatoriano. Se confirmada a ausência de Rodrigo Caio, as opções de Dorival são Aderllan, que vive expectativa para estrear com a camisa tricolor, e o uruguaio Lugano.

O treinador também terá que resolver o problema da provável ausência de Cueva, também convocado. Gomez sai na frente para substitui-lo, Jucilei, Shaylon, Thomaz e Maicosuel também brigam pela vaga.