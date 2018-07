Convocação do Paraguai desfalcará Corinthians e Palmeiras

O técnico Ramón Díaz anunciou nesta terça-feira a lista de 27 jogadores convocados para os dois próximos compromissos da seleção paraguaia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A equipe pegará o Equador no próximo dia 24, fora de casa, e depois receberá o Brasil dia 29, em Assunção.

Entre os chamados por Ramón Díaz estão dois jogadores que atuam no Brasil. O zagueiro Fabián Balbuena recebeu sua primeira convocação desde que chegou ao Corinthians no início deste ano. Já o atacante Lucas Barrios, do Palmeiras, é presença frequente nas listas do treinador.

Se uma convocação é sempre motivo de comemoração para um jogador, Corinthians e Palmeiras não devem ter ficado muito satisfeitos com a lista de Ramón Díaz. Isso porque o calendário brasileiro não para nas Eliminatórias. Então, as equipes deverão perder seus jogadores por um ou dois jogos do Campeonato Paulista.

A grande novidade da lista anunciada nesta terça-feira ficou por conta do atacante Juan Manuel Iturbe. Nascido na Argentina, o jogador do Bournemouth, da Inglaterra, servirá o time paraguaio pela primeira vez. Criado nas divisões de base do Cerro Porteño, o atleta de 22 anos decidiu se naturalizar recentemente.

"Iturbe é um jogador que nos agrada por sua mobilidade e atitude goleadora", explicou Ramón Díaz. "Acredito que nos ajudará muito nestas Eliminatórias."

Iturbe surgiu como grande promessa do futebol argentino no Cerro, onde se profissionalizou e ganhou destaque com apenas 16 anos. Chamou atenção do Porto, mas fracassou em Portugal, foi emprestado ao River Plate e só voltou a jogar bem no Verona. De lá, foi para a Roma, onde alternou bons e maus momentos até chegar este ano ao Bournemouth, por empréstimo.

Confira a convocação da seleção paraguaia para as Eliminatórias:

Goleiros: Justo Villar (Colo Colo-CHI), Antony Silva (Cerro Porteño), Alfredo Aguilar (Guaraní).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca-MEX), Gustavo Gómez (Lanús-ARG), Pablo Aguilar (América-MEX), Fabián Balbuena (Corinthians), Ivan Piris (Udinese-ITA), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Miguel Samudio (América-MEX), Blas Riveros (Olimpia), Juan Patiño (Guaraní).

Meio-campistas: Richard Ortiz (Toluca-MEX), Celso Ortiz (AZ Alkmaar-HOL), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Osvaldo Martínez (América-MEX), Néstor Ortigoza (San Lorenzo-ARG), Oscar Romero (Racing-ARG).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Málaga-ESP), Edgar Benítez (Querétaro-MEX), Jorge Benítez (Cruz Azul-MEX), Darío Lezcano (Ingolstadt-ALE), Lucas Barrios (Palmeiras), Antonio Sanabria (Sporting Gijón-ESP), Derlis González (Dínamo de Kiev-UCR), Hernán Pérez (Espanyol-ESP), Juan Manuel Iturbe (Bournemouth-ING).