Convocação do Paraguai desfalcará Flamengo e Cruzeiro

A convocação da seleção paraguaia para dois amistosos em setembro, anunciada nesta quarta-feira, trará desfalques para dois clubes brasileiros. O Cruzeiro ficará sem o lateral-esquerdo Samudio, enquanto o Flamengo não terá o volante Cáceres.

Samudio e Cáceres estão entre os 10 "estrangeiros" convocados nesta quarta-feira pelo técnico Víctor Genes para os amistosos contra a Ucrânia, em 3 de setembro, em Kiev, e os Emirados Árabes Unidos, quatro dias depois, em Villach (Áustria).

Reserva do Cruzeiro, Samudio não poderá jogar diante do Santa Rita, em 3 de setembro, em Maceió, pela Copa do Brasil, e do Fluminense, quatro dias depois, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Já Cáceres, titular do Flamengo, será desfalque diante do Coritiba, em 3 de setembro, no Maracanã, pela Copa do Brasil, e do Grêmio, três dias depois, no mesmo local, pela 19ª rodada do Brasileirão.