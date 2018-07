Convocação do Paraguai desfalcará Flamengo e Grêmio O técnico Victor Genes anunciou nesta sexta-feira a lista de parte dos convocados da seleção do Paraguai para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2014. Os volantes Cristian Riveros, do Grêmio, e Victor Cáceres, do Flamengo, foram chamados pelo treinador paraguaio e, assim, vão desfalcar seus clubes nas 27ª, 28ª e 29ª rodadas do Campeonato Brasileiro.