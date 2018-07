Convocação do Paraguai para Copa América tem volante do Fla e irmão de Romero

Entre eles estão o lateral-esquerdo Samudio, ex-Cruzeiro, o lateral-direito Piris, ex-São Paulo, o volante Aranda, ex-Vasco, e o meia Jonathan Fabbro, ex-Atlético Mineiro.

Pela convocação de Díaz, o ataque segue sendo o setor mais forte do time, com destaque para os experientes Roque Santa Cruz, Valdez e Lucas Barrios. Menos badalado, Raúl Bobadilla foi um dos destaques da rodada do Campeonato Alemão, no fim de semana, ao marcar um gol de letra na vitória do Augsburg sobre o poderoso Bayern de Munique.

A lista de 30 jogadores será reduzida para 23 no dia 1º de junho, a 10 dias da abertura da Copa América. Com o grupo fechado, o treinador comandará o time no último amistoso antes do início do torneio, no dia 6 de junho, em Assunção.

Confira a pré-lista de convocados do Paraguai:

Goleiros: Justo Villar (Colo Colo), Antony Silva (DIM, Colômbia), Alfredo Aguilar (Guaraní), Joel Silva (Deportes Tolima);

Defensores: Marcos Cáceres (Newell''s Old Boys), Jorge Moreira (Libertad), Paulo Da Silva (Toluca), Pablo Aguilar (América), Fabián Balbuena (Libertad), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Saúl Salcedo (Olímpia), Iván Piris (Udinese), Miguel Samudio (América);

Meio-campistas: Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Víctor Cáceres (Flamengo), Osvaldo Martínez (América), Osmar Molinas (Libertad), Eduardo Aranda (Olímpia), Richard Ortiz (Toluca), Celso Ortiz (AZ Alkmaar), Óscar Romero (Racing), Jonathan Fabbro (Cerro Porteño);

Atacantes: Roque Santa Cruz (Cruz Azul), Nelson Haedo Valdez (Eintracht Frankfurt), Raúl Bobadilla (Augsburg), Lucas Barrios (Montpellier), Óscar Cardozo (Trabzonspor), Edgar Benítez (Toluca), Hernán Pérez (Valladolid) e Derlis González (Basel).