Convocação do Uruguai desfalca Vasco e Cruzeiro no Brasileirão O técnico Oscar Tabarez anunciou nesta terça-feira a convocação do Uruguai para os dois próximos compromissos da equipes, preparatórios para as Eliminatórias da Copa do Mundo, e mais uma vez vai desfalcar equipes do Brasileirão. Isso porque o goleiro Martin Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro, foram chamados.