Convocação do Uruguai para amistosos desfalca três clubes brasileiros

A seleção do Uruguai convocou nesta quarta-feira uma relação provisória de 29 jogadores para os amistosos com a Costa Rica e o Chile, nos dias 13 e 18 de novembro, em Montevidéu e Santiago, respectivamente. As partidas poderão causar problemas para Corinthians, São Paulo e Vasco, que disputam a reta final das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Pela lista inicial, o time do técnico Muricy Ramalho terá que ceder o lateral-esquerdo Alvaro Pereira. Se for mantido na relação final para os amistosos, o uruguaio desfalcará o São Paulo no clássico com o Palmeiras, no dia 16, e no confronto com o Internacional, rival dentro do G4 do Brasileirão, no dia 19. Estes jogos serão decisivos porque serão válidos pelas rodadas 34 e 35.

O Vasco poderá perder o goleiro Martín Silva também em duas rodadas. Na Série B, ele ficaria de fora das partidas contra Ceará e Vila Nova nas rodadas 35 e 36, a antepenúltima da competição. Em terceiro lugar, o time carioca ainda sofre para buscar o retorno à primeira divisão.

O Corinthians é o time que deve ter menos prejuízo porque Nicolas Lodeiro não está entre os seus titulares, embora seja alternativa rotineira na segunda etapa dos jogos. O meia poderá estar ausente nos duelos com o Bahia, no dia 16, e o Goiás, no dia 19, ambos fora de casa.

A lista do técnico Óscar Tabárez conta com o retorno de Edinson Cavani e duas novidades: os volantes Carlos Sánchez, do River Plate (ARG), e Guzmán Pereira, da Universidad de Chile.

O treinador também chamou novamente o atacante Luis Suárez, liberado pela Fifa para disputar amistosos. Ele fizera seu retorno à seleção no amistoso passado, contra a Arábia Saudita, após sofrer dura punição por ter mordido o zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

Confira a lista de convocados do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Rodrigo Muñoz (Libertad), Martín Campaña (Defensor Sporting);

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid), Emiliano Velázquez (Getafe), Diego Godín (Atlético de Madrid), Gastón Silva (Torino), Maximiliano Pereira (Benfica), Martín Cáceres (Juventus), Álvaro Pereira (São Paulo), Matías Aguirregaray (Estudiantes);

Meio-campistas: Egidio Arévalo Ríos (Tigres), Diego Arismendi (Nacional), Guzmán Pereira (Universidad de Chile), Matías Corujo (Universidad de Chile), Álvaro González (Lazio), Camilo Mayada (Danubio), Gastón Ramírez (Hull City), Nicolás Lodeiro (Corinthians), Cristian Rodríguez (Atlético de Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting).

Atacantes: Diego Rolan (Bordeaux), Jonathan Rodríguez (Peñarol), Cristhian Stuani (Espanyol), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suárez (Barcelona) e Abel Hernández (Hull City).