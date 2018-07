Convocação para seleção, Réver garante foco no Atlético

"Vou procurar servir à seleção da mesma maneira, mas com o pensamento aqui no Atlético, no que estará por vir. Esse jogo contra o Flamengo é mais um jogo onde precisamos tirar uma diferença de pontos do Fluminense, então temos que encarar como mais uma decisão como foi o último", comentou o capitão da equipe mineira.

Estrela do confronto do primeiro turno, realizado apenas há um mês, o ex-flamenguista Ronaldinho Gaúcho comemora a chance de atuar diante da torcida alvinegra no Independência, dessa vez com as arquibancadas jogando a favor dele, totalmente diferente do que foi no Engenhão.

"Tenho a chance de jogar diante do meu torcedor, onde me sinto em casa, muito confiante. É um jogo que vale três pontos, um jogo de muita importância para a nossa equipe e que está sendo encarado dessa forma", destacou Ronaldinho.

O jogador, que deixou brigado a Gávea, garante que o jogo só se torna especial porque pode reduzir a vantagem do Fluminense na ponta da tabela. "O jogo é especial porque nos dá a possibilidade de continuar sonhando com o título e não tem motivação maior que essa."

Confira a lista de relacionados pelo técnico Cuca:

Goleiros - Victor, Giovanni;

Laterais - Marcos Rocha, Richarlyson e Carlos César;

Zagueiros - Leonardo Silva e Réver;

Volantes - Pierre, Leandro Donizete, Serginho e Fillipe Soutto;

Meias - Escudero, Ronaldinho e Bernard;

Atacantes - Jô, Neto Berola, Leonardo e Guilherme.