Gómez e Kuscevic são convocados para amistosos e vão desfalcar o Palmeiras

As seleções do Paraguai e Chile convocaram respectivamente os zagueiros Gustavo Gómez e Kuscevic para os amistosos internacionais e aumentaram os problemas do técnico Abel Ferreira para escalar o time do Palmeiras nos próximos jogos do calendário brasileiro. Além dos dois estrangeiros, o comandante português já não vai poder contar com Weverton e Danilo, convocados para a seleção brasileira pelo técnico Tite.

Dos quatro atletas, apenas Gómez poderá ser utilizado no clássico de domingo contra o Santos, já que ele se apresenta logo após a partida. Já os outros três desfalcam o time palmeirense já à partir da sexta-feira.

Vice-líder do Brasileiro com 12 pontos ao lado do São Paulo, Botafogo e Atlético-MG, o Palmeiras vai ficar sem os quatro atletas nos duelos diante do Atlético-MG (5/6) e Botafogo (9/6). As duas partidas estão programadas para o Allianz Parque.

A diretoria estuda a possibilidade de atenuar esses desfalques para os jogos contra o Coritiba e Atlético-GO. Essas partidas estão agendadas para os dias 12 e 15 de junho. Nesse caso, o aproveitamento dos convocados estaria condicionado à liberação deles das seleções de seus países.

Nesta programação de amistosos internacionais, o Paraguai enfrenta o Japão no dia 2 de junho e a Coreia do Sul no dia 10. Já o Chile enfrenta a Coreia do Sul no dia 6, e a Tunísia quatro dias depois. Existe ainda um terceiro jogo em aberto, que pode ser contra o Japão ou Gana, no dia 14 de junho.