Convocado de última hora, colombiano Chará desfalca Atlético-MG no Estadual

O técnico Levir Culpi ganhou um desfalque inesperado para os dois próximos jogos do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Trata-se do atacante Yimmi Chará, convocado de última hora para reforçar a seleção da Colômbia em dois amistosos na Ásia.

Chará foi chamado pelo técnico Carlos Queiroz para os jogos contra o Japão, em Yokohama, e contra a Coreia do Sul, em Seul, nos dias 22 (sexta-feira) e 26 (terça da próxima semana), respectivamente. O atacante vai substituir o lesionado Juan Fernando Quintero, que rompeu o ligamento cruzamento do joelho esquerdo na vitória do River Plate sobre o Independiente, no domingo, pelo Campeonato Argentino.

Em razão da convocação, Levir Culpi terá o desfalque do jogador no jogo desta quarta, contra o Tupynambas, fora de casa, pela 11ª rodada do Estadual. E, na sequência, o colombiano vai perder o jogo único das quartas de final, no domingo, dia 24. Chará, que tem dois gols e oito assistências em 33 jogos pelo Atlético, vai viajar para o Japão já nesta segunda-feira.

O atacante não foi a única novidade na equipe colombiana. David Ospina, goleiro titular da seleção, sofreu um mal-estar após um choque de cabeça e chegou a desmaiar em campo na partida do Napoli contra a Udinese, também no domingo. Ele deixou o gramado de ambulância e permaneceu as últimas horas em observação no hospital. Cortado da lista de Queiroz, Ospina vai dar lugar a Álvaro Montero, goleiro do Tolima.