Convocado de última hora, Reinier se apresenta à seleção olímpica: 'Motivado'

O meio-campista Reinier se apresentou à seleção brasileira olímpica neste sábado, em São Paulo, onde o grupo comandado pelo técnico André Jardine se prepara para os Jogos de Tóquio-2020. O jogador do Borussia Dortmund recebeu a notícia da convocação com muita alegria e, ainda de férias no Brasil, fez questão de se juntar ao grupo o mais rápido possível.

"Estou muito feliz e motivado com essa convocação. Agora é me preparar bem e começar logo os treinos", disse o jogador. Assim que chegou ao hotel, Reinier seguiu para o café da manhã, onde encontrou membros da comissão técnica e o companheiro de time, o zagueiro Diego Carlos.

Reinier é um dos quatro jogadores a mais que representarão o Brasil na disputa dos Jogos Olímpicos anunciados na sexta-feira. A Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI) comunicaram nesta semana que as seleções classificadas poderão contar com 22 jogadores, e não mais 18, no torneio de futebol desta edição.

Além de Reinier, André Jardine chamou o lateral-direito Abner, do Athletico-PR, o zagueiro Bruno Fuchs, do CSKA Moscou (Rússia), e o goleiro Lucão, do Vasco. Todos atletas com convocações dentro do projeto olímpico desde 2019.