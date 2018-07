Convocado, Dudu diz que esperava ver mais palmeirenses na lista da seleção

O atacante Dudu comemorou nesta quinta-feira a oportunidade de ser convocado novamente pela seleção brasileira. Se a presença na lista do técnico Tite para enfrentar a Colômbia em amistoso já era esperada, a surpresa para o jogador palmeirense foi não ver tantos companheiros do time atual campeão brasileiro na relação. A expectativa era ter uma quantidade maior do que apenas os dois nomes anunciados.

Além de Dudu, o zagueiro Vitor Hugo foi o único da equipe a ser lembrado. "A gente esperava que fossem mais jogadores. Os outros sabem que a hora deles vai chegar. O Moisés, o Tchê Tchê e o Jailson poderiam ter ido. Ficamos tristes por um lado. Poderiam ter ido mais jogadores do Palmeiras pelo ano que a gente fez, o campeonato ótimo que tivemos", afirmou o capitão do time em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Dos 23 convocados, o Palmeiras teve menos jogadores na lista do que o Flamengo, por exemplo. O clube carioca teve quatro atletas chamados. O Atlético-MG, por exemplo, teve três e o Corinthians, dois. O time treinava pela manhã enquanto Tite anunciou a lista, no Rio, e Dudu e Vitor Hugo souberam do chamado durante um dos intervalos da atividade.

Dudu não é novato em convocações da seleção brasileira. Meses pós ser campeão mundial sub-20, em 2011, o jogador foi chamado pelo então técnico Mano Menezes para amistosos em novembro daquele ano contra Egito e Gabão. A ausência de quase seis anos se explica, segundo o atacante, pelo fato de não ter conseguido manter sequências tão positivas de atuações pelos clubes anteriores como conseguiu fazer pelo Palmeiras.

"Fui para a Ucrânia, então fiquei um pouco afastado. Depois, voltei para o Grêmio. Em 2015 e 2016 joguei bem no Palmeiras. Estou feliz de ser lembrado pelo Tite. Para chegar à seleção, à equipe precisa estar bem, então tenho que agradecer meus companheiros", afirmou.