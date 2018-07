Convocado para a Copa, Bernard é alvo de gigantes ingleses

SÃO PAULO - Convocado para a Copa do Mundo para defender a seleção brasileira, Bernard pode ter uma grande mudança em sua vida após a Copa. De acordo com o jornal inglês Mirror, o meia é alvo de disputa entre Liverpool e Arsenal, que sonham em tirar o jogador do Shakhtar Donetsk.

Contratado pelo time ucraniano após brilhar pelo Atlético-MG na conquista da Libertadores de 2013, Bernard não teve muitas oportunidades no Shakhtar e, consequentemente, não conseguiu brilhar o esperado. Insatisfeito com isso, ele teria sido oferecido para alguns clubes, com preferência para alguns que disputam o Campeonato Inglês, ainda mais os que estão na Liga dos Campeões, casos de Liverpool e Arsenal.

Ainda segundo o jornal inglês, quem também pinta como um possível interessado no meia da seleção brasileira é o São Paulo, mas o que dificulta o acerto é que Bernard está avaliado em mais de R$ 70 milhões.

Se o futuro clube do atleta ainda está indefinido, o fato é que ele se apresenta na próxima segunda-feira na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo A do torneio, ao lado de Croácia, México e Camarões.