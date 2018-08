Convocado para a seleção, Dedé renova contrato com o Cruzeiro

Convocado para os amistosos da seleção brasileira, o zagueiro Dedé renovou neste sábado seu contrato com o Cruzeiro. O jogador de 30 anos estendeu seu vínculo até o fim de 2021 - anteriormente iria até dezembro do próximo ano.

“Estou muito feliz, mais um sonho realizado. O Cruzeiro se tornou minha casa, minha família. Como já falei muitas vezes, espero ficar aqui por muito tempo. Agradeço por ter esse privilégio de vestir essa camisa, aos torcedores que sempre me deram muita força e apoio, e agradeço também à diretoria pela confiança, ao presidente Wagner [Pires de Sá] pelo esforço", disse Dedé.

O acerto acontece um dia depois de Dedé ser incluído na lista de convocados do técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira com Estados Unidos e El Salvador, em setembro. "Espero poder representear sempre o Cruzeiro, tanto aqui quanto na seleção. Quero levar esse escudo sempre para muito longe. O que eu puder fazer de melhor para o clube, pode ter certeza que eu farei”, disse o jogador.

Em boa fase, Dedé vem exibindo grandes atuações na temporada após sofrer com seguidos problemas físicos nos últimos anos. O defensor chegou ao clube mineiro em 2013 e acumulou conquistas, como o bicampeonato brasileiro, o título da Copa do Brasil do ano passado e os Campeonato Mineiros de 2014 e 2018, e também lesões. Os problemas físicos afastaram o jogador dos gramados ao longo de 2016 e 2017.

Neste ano, porém, o atleta vem emplacando boa sequência de jogos. Já são 31 partidas na temporada até agora. No total, o jogador soma 129 jogos e 11 gols pela equipe mineira