Convocado para a seleção, Jefferson sonha com a vaga de titular na Copa

RIO - Novamente convocado para defender a seleção brasileira, o goleiro Jefferson celebrou nesta segunda-feira por ter sido lembrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo. Consolidado na seleção, ele admite sonhar alto e espera aproveitar o momento difícil de Julio Cesar, agora no Toronto FC, para ser titular na Copa do Mundo.

"A torcida está cantando um coro novo (para Jefferson ser titular da Seleção), fico feliz. É um reconhecimento e um carinho. A gente entende a situação do Felipão e do Julio. Estou pronto. O primeiro passo que sempre pensei era estar na Seleção, o segundo ser campeão e o terceiro jogar. Se todo mundo pensar em jogar, a Seleção não vai para a frente. Estou preparado para ser o titular da Seleção, vou fazer meu papel porque espero ter oportunidade", disse.

Mesmo que seja quase sempre lembrado por Felipão para a seleção brasileira, Jefferson garante que continua ficando ansioso antes da divulgação da lista de convocados. O goleiro comparou a sua situação na seleção brasileira com um relacionamento ao declarar que espera casar logo.

"É claro que a cada convocação fica um frio na barriga, expectativa e ansiedade. Fico feliz por mais uma convocação. É como um casamento, vínhamos namorando, estamos noivos, espero que vire casamento. Não estou treinando nem a mais nem a menos, mantenho meu profissionalismo, pois foi assim que cheguei à Seleção Brasileira e ao Botafogo. É manter a regularidade e o profissionalismo, se Deus quiser estarei na Copa do Mundo", afirmou.