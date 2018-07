Convocado para amistoso da Bolívia, Marcelo Moreno desfalcará Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Antes terceira opção para o ataque, Marcelo Moreno hoje é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com três gols. O centroavante, porém, só vai fazer mais um jogo antes da Copa. Isso porque ele foi convocado para os amistosos que a Bolívia vai realizar como adversária de equipes que disputarão o Mundial.

Desta forma, só jogará diante do Sport, quarta, e do Inter, domingo, pela sexta e sétima rodadas, respectivamente. Depois, desfalca o Cruzeiro contra Corinthians e Flamengo, nas duas últimas partidas antes da parada para a Copa do Mundo. A Bolívia enfrenta a Espanha, em 30 de maio, em Sevilla, e a Grécia, em 6 de junho, em Nova York.

Enquanto não vive o clima pré-Copa, Moreno deixa seus gols com a camisa do Cruzeiro. "A gente trabalha para fazer gols e temos que manter o que o time fez no ano passado. Acredito que estamos fazendo isso bem e é só treinar e trabalhar que no jogo, com certeza, as coisas vão sair e a gente pode até superar os gols que a gente fez no ano passado."