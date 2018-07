Convocado, Douglas Santos é poupado de treino no Atlético-MG

No dia em que foi convocado de última hora para a seleção brasileira, o lateral Douglas Santos ganhou folga no treino do Atlético Mineiro. Ele foi poupado pelo técnico Levir Culpi e nem apareceu no gramado, mas não é dúvida para o jogo contra o Figueirense, domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A partida é decisiva para a definição do Campeonato Brasileiro. O Atlético poderá ver o Corinthians se sagrar campeão por antecipação neste fim de semana se não ganhar do Figueirense e o time paulista vencer o Coritiba, sábado, em São Paulo. Além disso, a equipe mineira poderia ter o segundo lugar ameaçado pelo Grêmio.

Por essa razão, o Atlético deve ter força máxima no domingo. Por enquanto a única preocupação da comissão técnica é o zagueiro Jemerson, que deixou o treino mais cedo nesta sexta em razão de dores na mão esquerda. Ele sofreu uma pancada no local durante as atividades no gramado.

Apesar disso, foi relacionado normalmente nesta sexta e viajará com a delegação atleticana na manhã deste sábado para Santa Catarina. Ao todo, Levir Culpi convocou 22 jogadores para o confronto com o time, que ainda luta para evitar o rebaixamento.

Confira a lista dos relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Patric, Douglas Santos;

Zagueiros: Leonardo Silva, Jesiel, Jemerson, Tiago;

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Eduardo, Danilo Pires;

Meias: Dátolo, Giovanni Augusto, Cardenas, Dodô;

Atacantes: Luan, Lucas Pratto, Thiago Ribeiro, Carlos.