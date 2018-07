Convocado para seleção olímpica, Valdívia agradece comissão técnica do Inter

"A seleção sempre foi um objetivo na minha carreira e agora estou realizando este sonho. É uma sensação boa demais, sinal de que nosso trabalho está sendo bem feito. Agradeço muito a confiança da comissão técnica e dos meus companheiros no Inter, que me ajudam bastante no dia a dia. Sem eles, não seria possível", comentou o artilheiro colorado em 2015, com 18 gols.

No início de outubro, Valdívia se destacou com a seleção olímpica nos amistosos contra República Dominicana e Haiti, em Manaus, com um gol e uma assistência. Agora o atleta quer manter o bom desempenho para se manter no time. "Foi uma estreia muito boa, consegui ajudar e isso me deu uma grande alegria. É o que penso em fazer de novo. Sei da responsabilidade de jogar pela seleção e quero seguir aproveitando a chance", completou.

Valdívia recebeu a notícia de sua convocação durante a preparação do Internacional para enfrentar o Goiás, neste domingo, fora de casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos 50 pontos de Santos e São Paulo, o time colorado briga por uma vaga na zona de classificação à Copa Libertadores.