Convocado pela Venezuela, Otero pode desfalcar o Atlético-MG A seleção venezuelana anunciou a convocação para os jogos contra a Colômbia, em Barranquilla, em 1º de setembro, e frente à Argentina, em Mérida, cinco dias depois, válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. E o destaque ficou pela presença do meia-atacante Romulo Otero, do Atlético Mineiro.