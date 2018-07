Convocado pelo Chile, Valdivia desfalcará Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia está de volta à seleção chilena. O técnico Jorge Sampaoli chamou o astro do Palmeiras para o amistoso contra o Iraque, dia 14 de agosto, em Copenhague, na Dinamarca. Com a convocação, Valdivia não deve enfrentar o Joinville, dia 13, em Santa Catarina, pela Série do Brasileiro, e pode também se ausentar do jogo diante do Paysandu, dia 17, em casa. O camisa 10 do Palmeiras chegou a ser convocado por Sampaoli em março, mas foi cortado porque ainda não havia se recuperado de uma lesão na coxa direita.

Na partida do Palmeiras contra o ABC, no último dia 12, no Pacaembu, Sampaoli chegou a assistir o jogo direto do Pacaembu para observar o Mago de perto. Parece ter gostado do que viu. González, do Flamengo, e Vargas, do Grêmio, são os outros jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram convocados para a seleção chilena.

PALMEIRAS

Desde que voltou a jogar no Palmeiras, após se recuperar de contusão, Valdivia tem ajudado o time a se virar na Série B.O meia deu mais qualidade do time de Gilson Kleina e foi participativo nos últimos resultados da equipe no torneio. Sua saída para a seleção já era esperada pela comissão técnica do clube. O provável substituto de Valdivia enquanto estiver fora é Mendieta.