Convocado pelo Paraguai, Gómez deve dar lugar para Luan no Palmeiras

A defesa do Palmeiras terá pelo menos uma mudança para o jogo de domingo contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Com o zagueiro Gustavo Gómez ausente para compromissos com a seleção do Paraguai em amistosos, o técnico Mano Menezes deve recorrer a Luan para formar a dupla titular junto com Vitor Hugo nos próximos compromisso.

Depois do empate por 1 a 1 com o Corinthians, no sábado, Gómez viajou e já se apresentou para a seleção do Paraguai. A equipe vai enfrentar em amistoso na quinta-feira a Bulgária, em Sofia, e depois viaja até a Arábia Saudita para encarar o time local na terça-feira seguinte. Logo depois, o defensor retorna ao Brasil e se reapresenta ao Palmeiras.

A viagem de Gómez pelo menos coincide com um período de poucos jogos do Palmeiras. O defensor só perderá o compromisso contra o Bahia e estará de volta para enfrentar o Grêmio. Como nesta data Fifa o técnico Tite, da seleção brasileira, evitou desfalcar as equipes nacionais, o time dirigido por Mano Menezes não terá outros desfalques causados pelos amistosos internacionais.

A possível dupla de defesa do Palmeiras para o jogo de domigo deve ser Vitor Hugo e Luan. Os dois já jogaram juntos na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no dia 12. Após o clássico com o Corinthians, o Palmeiras ganhou dois dias de folga e retorna ao trabalho na manhã desta terça-feira.