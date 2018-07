Convocado pelo Peru, Guerrero desfalca Flamengo em clássico com o Fluminense

O atacante Paolo Guerrero vai desfalcar o Flamengo no clássico com o Fluminense marcado para o dia 12 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O jogador será baixa no jogo decisivo, que pode influenciar nas aspirações do rubro-negro na competição, porque foi convocado para defender a seleção do Peru nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

O time peruano vai enfrentar a Argentina no dia 6, em Lima, e o Chile, em Santiago, no dia 11. Assim, Guerrero não teria condições de jogar pelo Flamengo no clássico a ser disputado no dia 12. Mesmo que não jogue os 90 minutos contra os chilenos, o atacante ainda teria o desgaste físico da viagem de Santiago até o Rio de Janeiro - o Fla-Flu ainda não tem local confirmado para ser disputado.

O técnico do Peru, Ricardo Gareca, também convocou o meia Christian Cueva. Mas o jogador não deve desfalcar o São Paulo no clássico com o Santos. Isso porque a partida só será disputada na noite do dia 13, com tempo suficiente para o retorno e recuperação do jogador são-paulino.

Na lista divulgada por Gareca nesta quarta, as novidades são o defensor Alberto Rodríguez e o meia Carlos Lobatón. Os dois veteranos atuam no futebol local e não vinham sendo chamados pelo treinador nestas Eliminatórias. Entre as ausências estão os atacantes Claudio Pizarro e Jefferson Farfán.

Confira a lista de convocados pela seleção do Peru:

Goleiros - Pedro Gallese (Tiburones Rojos-MEX), Carlos Cáceda (Universitario) e José Carvallo (UTC);

Defensores - Christian Ramos (Gimnasia y Esgrima La Plata-ARG), Yoshimar Yotún (Malmoe-SUE), Aldo Corzo (Deportivo Municipal), Renzo Revoredo (Sporting Cristal), Miguel Trauco (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Alberto Rodríguez (Melgar), Luis Abram (Sporting Cristal) e Miguel Araujo (Alianza Lima);

Meio-campistas - Cristian Benavente (Charleroi-BEL), Christian Cueva (São Paulo), Édison Flores (Aalborg-DIN), Renato Tapia (Feyenoord), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Pedro Aquino (Sporting Cristal), Joel Sánchez (San Martín) e Sergio Peña (San Martín);

Atacantes - Luiz Da Silva (PSV), Irven Ávila (LDU), Paolo Guerrero (Flamengo) e Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia-MEX).