Convocado pelo Uruguai, Arrascaeta pode desfalcar Cruzeiro

Em queda na tabela do Brasileirão, o Cruzeiro sofrerá uma importante baixa no início de setembro. O meia Arrascaeta foi convocado para defender a seleção do Uruguai em dois amistosos preparatórios para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e poderá perder até três rodadas do Brasileiro.

O Uruguai vai enfrentar o Panamá, no dia 4 de setembro, na Cidade do Panamá, e a Costa Rica, no dia 8, na capital San José - a seleção costarriquenha será o adversário do Brasil em amistoso marcado para o dia 5, em Boston, nos Estados Unidos.

Arrascaeta deve se juntar ao grupo no dia 31 de agosto, uma segunda-feira, para viajar até o Panamá. Ele perderá as partidas contra a Ponte Preta, no dia 3, fora de casa, e o Figueirense, no dia 6, no Mineirão.

Poderá ficar fora também do confronto com o Flamengo, no dia 10, dois dias depois do amistoso do Uruguai com a Costa Rica. O meia terá dificuldade para chegar a tempo no Brasil para jogar contra os cariocas no Maracanã.