Convocado pelo Uruguai, Bruno Méndez voltará a desfalcar o Corinthians

O Corinthians emprestou o zagueiro Marllon para o Bahia até o final do ano e, nas próximas semanas, ficará mais uma vez sem contar com o uruguaio Bruno Méndez, convocado pelo Uruguai para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Depois de defender a seleção do seu país no Mundial Sub-20, em junho, o jogador deverá agora deixar o time alvinegro no dia 21. Com isso, estará à disposição do técnico Fábio Carille nas próximas duas partidas: domingo, contra o CSA, e dia 21, contra o Flamengo, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Méndez já não poderia atuar pela Copa Sul-Americana, pois foi inscrito inicialmente pelo Montevidéu Wanderers, coincidentemente o adversário do time alvinegro nas oitavas de final do torneio. Além dos jogos de ida e volta do torneio continental, ele ficará de fora de três jogos pelo Brasileirão (Fortaleza, Palmeiras e Internacional).

O uruguaio foi importante para o Corinthians nos últimos dois jogos antes da pausa da Copa América e nos três amistosos disputados na intertemporada. Sem contar com Fagner, na seleção brasileira, e com o reserva imediato Michel Macedo machucado, Bruno Méndez atuou improvisado na lateral direita.

O futebol, nos Jogos Pan-Americanos, acontecerá entre os dias 29 de julho a 10 de agosto. A seleção uruguaia já está reunida e viajará a Lima no dia 24. O Corinthians, atualmente, conta com cinco zagueiros no elenco profissional: Gil, Manoel, Henrique, Bruno Méndez e João, este último recém-promovido do time sub-20.