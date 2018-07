Convocado por Felipão para amistoso, Jô não se vê garantido na Copa do Mundo

BELO HORIZONTE - Convocado por Luiz Felipe Scolari para enfrentar a África do Sul na próxima quarta-feira, em Johanesburgo, o atacante Jô ainda não se vê garantido no grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Apesar da boa fase de Alan Kardec e da concorrência de Leandro Damião, o jogador do Atlético Mineiro segue como primeira opção a Fred.

"Foi mais um passo, a última convocação antes da lista final que é em maio. Quem está nessa dá um passo importante, mas não decide. Tenho de continuar jogando bem, fazendo gols aqui para ser chamado novamente. É um passo importante, mas não decisivo ainda", comentou o jogador, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

Com Fred passando por seguidos problemas físicos, Jô sabe que pode ser chamado a qualquer momento para se tornar titular do time brasileiro e que precisa corresponder. "A gente tem de estar preparado, como das outras vezes que fui chamado. Na primeira, no lugar do Damião, que estava machucado e fui chamado. Depois, com a ausência do Fred. Quando o jogador é chamado tem de estar pronto para a oportunidade."

ATLÉTICO

Depois da vitória por 3 a 2 sobre o América-MG, domingo, o elenco alvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Cidade do Galo, em preparação para o jogo contra o Independiente Santa Fé, quarta, no Independência, pela Libertadores. Enquanto os titulares faziam atividade regenerativa, o lateral-esquerdo Pedro Botelho iniciou a fase de transição do departamento médico para a preparação física.