Convocado por Parreira descobre problema cardíaco

A Associação Sul-Africana de Futebol (Safa, na sigla em inglês) revelou que Jali tem um "leve problema vascular". A Safa disse que a condição foi descoberta em um exame médico de rotina e foi confirmada após uma segunda avaliação na segunda-feira.

Jali, de 20 anos, será examinado no centro médico da University of Florida Gainesville. A Safa disse que o local tem um histórico de lidar com atletas em condições semelhantes, acrescentando que "está previsto que os testes de Jali serão realizada em tempo para ele estar disponível para o final da preparação do time".