Convocado por Tite, Gabriel Chapecó é grande promessa no gol do Grêmio

O único jogador que atua no Brasil a ser chamado para a seleção brasileira foi também um dos mais improváveis. Reserva na equipe do Grêmio - que briga para não cair no Brasileirão - o goleiro Gabriel Chapecó, de apenas 21 anos, irá compor a equipe que conta ainda com Alisson e Ederson. E a escolha conta com respaldo do preparador de goleiros da seleção, Taffarel.

Apesar de jovem e de estar na reserva da equipe gaúcha, Gabriel Chapecó tem boas credenciais. Ele estreou na equipe gaúcha este ano quando o novo titular, Brenno, foi chamado para a disputa dos Jogos Olímpicos. Os dois goleiros se equivalem, se destacando pela boa capacidade de impulsão e coragem nas defesas.

"Nós conversamos com o Grêmio. Não queremos prejudicar os atletas e trouxemos um jogador que não está titular agora, mas que tem 23 jogos como titular. Ele tem, nas categorias de base e na seleção olímpica, todo um histórico que o credencia a estar", disse o técnico Tite, ao comentar a escolha.

Este ano, Gabriel Chapecó foi titular no clássico Gre-Nal do primeiro turno, disputado na 11ª rodada. Na ocasião, o goleiro foi o grande destaque da partida, que marcou a estreia de Felipão no Grêmio. A partida, realizada na Arena do Grêmio, terminou 0 a 0.

Após ser convocado, o goleiro concedeu entrevista coletiva e falou da felicidade dos familiares. "Meu padrasto teve o sonho de ser jogador e não conseguiu, minha mãe também me apoiou nos momentos mais difíceis. É um sonho, é inenarrável. Ficaram muito felizes, choraram. Não imaginava que seria chamado no primeiro ano como profissional", afirmou Gabriel Chapecó.