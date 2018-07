Convocado, Ramírez desfalca Corinthians no Paulista

LIMA - O meia Luis Ramírez foi convocado nesta segunda-feira pela seleção peruana para o amistoso contra a Tunísia, no próximo dia 29 de fevereiro. Assim, o jogador será desfalque do Corinthians para a partida diante do Catanduvense, no mesmo dia, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Ramírez é uma das opções do técnico Tite para esta temporada, já que o Corinthians tem utilizado muitos de seus reservas no estadual. A comissão técnica se preocupa com a condição física de seus principais jogadores para a disputa da Libertadores.

Nesta temporada, o peruano começou uma partida como titular, no empate por 1 a 1 com o Bragantino, no último dia 5, quando marcou o gol de empate corintiano. Sem ele, Tite tem Danilo, Alex, Douglas, Vitor Júnior e Matheus como opções para a meia.

O amistoso da seleção peruana acontecerá em Radés, na Tunísia, e faz parte da preparação para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Em três partidas até o momento, a equipe somou três pontos e é a oitava colocada.