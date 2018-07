Convocado, Ramírez desfalca o Corinthians no Brasileiro

O time do técnico Sergio Markariá viaja ao oriente no dia 27 de maio e, em 1.º de junho, encara a seleção anfitriã. Depois,no dia 4, pega a República Checa, encerrando o triangular. Desta forma, Ramírez desfalca o Corinthians na segunda e na terceira rodadas do Brasileirão, ante Coritiba e Flamengo, voltando ante o Fluminense, no dia 12.

Markariá chamou para o torneio os principais jogadores de seu país, incluindo aí os atacantes Jefferson Farfán, do Schalke 04, José Paolo Guerrero, do Hamburgo, Claudio Pizarro, do Werder Bremen, todos da Alemanha, e Juan Vargas, da Fiorentina.