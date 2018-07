Convocado, Rodriguinho comemora chance na seleção e ouve conselhos de Fagner

Nos Estados Unidos, onde participa da Florida Cup pelo Corinthians, o meia Rodriguinho acordou cedo para ver a convocação para a seleção brasileira. Com grande expectativa, ele teve o nome na lista do técnico Tite e festejou a chance de vestir a camisa do Brasil. "Realmente é um momento único, um sentimento indescritível. Foi uma emoção muito grande, é um sonho que está sendo realizado", comentou.

Ele foi chamado junto com Fagner, outro corintiano na lista. "Eu dormi tarde por causa do jogo com o Vasco e acordei às 7h30 para ver a convocação, por causa do fuso horário. A família estava acompanhando, eu esperava que poderia acontecer e acordei cedo. É uma honra vestir a camisa da seleção, estou feliz e espero representar muito bem", continuou.

Fagner, por sua vez, já é um veterano de seleção perto do companheiro. Mas garante que sempre sente a mesma emoção da primeira vez ao ver seu nome na lista. "A sensação é sempre como se fosse a primeira vez. Foi um emoção grande, e mesmo longe de casa, festejei com a esposa e os filhos. Espero fazer muito bem o que for determinado para fazer", disse Fagner.

O lateral-direito aproveita e dá dicas para seu companheiro de meio de campo. "Tem de continuar trabalhando. O segredo é isso, ter pés no chão, buscar melhorar e aprender. Ele tem a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais e isso te capacita e te fazer crescer", concluiu.